В ЕБА поддержали призыв распространить отмену пошлины и НДС на ввоз оборудования для ВЭС

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) поддержала призыв распространить отмену пошлины и НДС на ввоз оборудования для ветровых электростанций (ВЭС) в Украину. Это касается новых законопроектов №11343, 11344, 11343-1 и 11344-1, которые зарегистрированы в Верховной Раде Украины с целью введения льготных режимов для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

Об этом говорится на сайте ЕБА.

Законопроекты предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривая отмену ввозной пошлины и НДС на энергетическое оборудование до 2025 года. Однако, по мнению экспертов ЕБА, эти инициативы не полностью решают вопрос обновления энергетической инфраструктуры.

ЕБА отмечает необходимость расширения перечня оборудования и субъектов хозяйствования, которые могут воспользоваться льготами, чтобы ускорить процесс восстановления и уменьшить финансовую нагрузку на предприятия.

В ЕБА отмечают, что важно то, что депутаты решили перенести нормы о льготах для альтернативной энергогенерации в другие законопроекты (№11258 и №11259), которые были проголосованы 16 июля 2024 года. Однако эти законопроекты не содержат положений по развитию ветроэнергетики, в частности, код УКТВЭД 8502 31 00 00, что означает отсутствие льгот для основного оборудования для ВЭС.

Учитывая децентрализованный характер ветроэлектростанций и их высшую безопасность по сравнению с тепловыми электростанциями, развитие ветроэнергетики является стратегически важным для Украины. Это также приблизит страну к выполнению обязательств перед Европейским Союзом по зеленому переходу и декарбонизации.

Учитывая это, Европейская Бизнес Ассоциация призывает предусмотреть льготы для развития ветроэнергетики Украины, включая соответствующие коды альтернативных законопроектов.

ЕБА также предлагает увеличить сроки освобождения от налогообложения субъектов хозяйствования, которые занимаются закупкой такого оборудования до 1 января 2027 года или на один год после завершения военного положения. Это учитывает длительный процесс организации логистики и поставок оборудования из-за границы, что должно способствовать беспрепятственному ввозу необходимых товаров на активный период восстановления.

Кроме того, учитывая значительные сроки поставки указанного оборудования из стран ЕС и Китайской Народной Республики, а также очередей по производству сложного оборудования из-за ограниченного его предложения, увеличение срока освобождения от налогообложения позволит обеспечить стабильный поток необходимых ресурсов и обеспечит скорее восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и ускорение. строительства новых объектов генерации", — говорится в сообщении.

Совет отменил НДС и пошлину при ввозе энергетического оборудования

Напомним, Верховная Рада Украины 16 июля приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену НДС при ввозе и обложении ввозной пошлиной товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Также освобождается от пошлины и НДС оборудование для ввозимой в Украину энергетики.

В Мирэнерго отреагировали на принятие закона и отметили, что решение об отмене импортной пошлины и НДС на энергетическое оборудование ускорит ремонтные работы на энергообъектах, увеличит количество закупаемого оборудования, а также – положительно повлияет на развитие распределенной генерации и повышение энергоэффективности и энергонезависимости Украины в целом.

ВР не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта

Принятые Верховной Радой законопроекты 11258 и 11259, направленные на децентрализацию энергетики путем беспошлинного ввоза и освобождения от НДС энергетического оборудования, не включают льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующие положения для отрасли ветроэнергетики", — отметили в пресс-службе и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Итак, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, особенно ввиду того, что инвесторы готовы начать строительство новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации.

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