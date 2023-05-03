В Госагентстве по управлению зоной отчуждения посчитали, сколько нужно на восстановление Чернобыльской АЭС

Для восстановления того состояния, в котором ГСП "Чернобыльская АЭС" находилась до полномасштабного вторжения, понадобится 1,6 млрд гривен. Об этом Укринформ сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Российские оккупанты повредили и разграбили офисную и компьютерную технику на сумму 230 млн грн по балансовой стоимости.

"Чтобы привести ГСП "ЧАЭС" в довоенное состояние и восстановить все необходимое, сейчас нужно 1,6 млрд гривен", – сосчитали в госагентстве.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 января 2023 запустило на Чернобыльской АЭС работу своей миссии.

Ранее в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценили ущерб, нанесенный российскими оккупантами украинской живой природе за год войны, в почти 1,9 триллиона гривен.

"Кроме того, с первых дней полномасштабного вторжения мы столкнулись с беспрецедентным ядерным террором. Чернобыльская АЭС была под оккупацией 35 дней и понесла убытки на 3,2 миллиарда гривен. Сегодня есть новый вызов. Ситуация с действиями России на Каховском водохранилище может иметь колоссальные следствия", - подчеркнул глава Минприроды.