В ГУР объяснили, почему оккупанты перевели четвертый блок ЗАЭС в "горячую остановку"

Сейчас нет никакой технической необходимости переводить в режим "горячей" остановки четвертый энергоблок Запорожской АЭС. Оккупанты сделали это для шантажа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"То, что сегодня происходит, когда, например, четвертый блок был запущен в режим "горячей остановки", является абсолютным нарушением и норм безопасности и украинского ядерного законодательства. И главное – в этом нет никакой технической необходимости. Никакой технической необходимости перевода четвертого или других блоков в режим горячей остановки не существует", - отметил он.

По его словам, это делается, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа.

"Мы понимаем, что горячая остановка потенциально несет в себе больше угрозы с точки зрения техногенной катастрофы", - заявил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР подчеркнул, что россияне водят экспертов МАГАТЭ по территории ЗАЭС только там, где хотят.

"Они (эксперты МАГАТЭ – Delo.ua) не могут пойти направо или налево, куда хотят. Есть видимая часть минирования, есть часть, которую они не видят. Но сам факт того, что они имеют ограниченный доступ и идут не туда, куда хотят на территории ЗАЭС, а туда, куда их пускают, свидетельствует о том, что террористам есть что скрывать", - считает он.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.



Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отметил, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.



4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Как рассказал на днях президент "Энергоатома" Петр Котин, ситуация на Запорожской АЭС остается сложной – оккупанты продолжают минировать станцию и использовать ее как свою военную базу.



А 24 июля стало известно, что захватчики перевели энергоблок №4из режима "холодной остановки" в "горячую". Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой. В состоянии "горячей остановки" работает и энергоблок №5, хотя Госатомрегулирование в июне распорядилось перевести его в "холодное" состояние.