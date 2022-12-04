В КГГА рассчитывают, что Киев "достаточно скоро" вернется к почасовым графикам отключения света

Ситуация с электроснабжением в Киеве стабилизируется, город может "достаточно скоро" вернуться к плановым отключениям света, вместо аварийных.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона .

"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - отметил он.

Пантелеев подчеркнул, что пока сложно точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения.

"Но такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключений", - добавил он.

По информации ДТЭК, в воскресенье, 4 декабря, в Киеве продолжаются экстренные отключения света, стабилизационные графики пока не действуют.

Напомним, Министерство энергетики ранее издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.