В Киеве 11 октября отключений электроэнергии не ожидается

Ситуация с электроснабжением стабилизирована, поэтому в Киеве сегодня, 11 октября, не применяются аварийные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что аварийно-спасательные службы Киева работают круглосуточно в усиленном режиме.

"Однако при необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - отмечают в КГГА.

Там подчеркнули, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Как заявил в эфире телемарафона мэр Киева Виталий Кличко, вчера в столице временно отключали электроэнергию в некоторрых районах в связи с повреждением системы электропоставок.

"Сейчас, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что с 11 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице и Киевской области для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине.

Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.

Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.