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Энергетика
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В Киеве ДТЭК применяет стабилизационные графики: в каких районах нет света

В Киеве ДТЭК применяет стабилизационные графики: в каких районах нет света

В некоторых районах Киева 11 марта были применены стабилизационные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - объясняют в компании.

Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте.

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что 11 марта действуют графики почасовых отключений в Житомирской и Харьковской областях. Эти графики составляют и применяют облэнерго.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.

"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей", - отметили в "Укрэнерго".

Автор:
Светлана Манько