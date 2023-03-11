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В Киеве ДТЭК применяет стабилизационные графики: в каких районах нет света
В некоторых районах Киева 11 марта были применены стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам.
"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - объясняют в компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте.
При этом в "Укрэнерго" сообщили, что 11 марта действуют графики почасовых отключений в Житомирской и Харьковской областях. Эти графики составляют и применяют облэнерго.
Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.
"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей", - отметили в "Укрэнерго".