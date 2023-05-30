В Киеве и на Днепропетровщине применили экстренные отключения света

30 мая в Киеве произошли аварийные отключения света в домах в центре города. Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения.

Специалисты возобновляют электроснабжение 15 домов на таких улицах: Институтская, Грушевского, Мазепы, Липская и Орлика, сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

Аварийное отключение произошло в 12.28. Энергетики оперативно заживили 33 дома от резервных источников. Остальные 15 еще остающихся обесточенных домов должны переключить в альтернативные источники до 14:30.

После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Кроме того, на Днепропетровщине также применили экстренные отключения электроэнергии. Напряжение на наши сети пока не подается", - сообщили в компании ЦЭК.

Причина отключения света пока неизвестна.

В Минэнергетики напомнили, что из-за непогоды в Днепропетровской области обесточен 31 населенный пункт. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Позже в "Укрэнерго" рассказали, что около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий, в результате чего были частично обесточены потребители в ряде областей.

Там подчеркнули, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.