В Киеве и области применили стабилизационные отключения

Сегодня в Киеве и области снова частично применяют стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждения оборудования.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам", – говорится в сообщении ДТЭК.

Что касается Киевщины, частично без электроэнергии будут жители Бучанского, Обуховского и Фастовского районов. Отключение производят также согласно графикам стабилизационных графиков.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, генерация электроэнергии 16 марта полностью обеспечивает потребности потребителей.