В Киеве применяют стабилизационные отключения света: названы районы

В ряде районов Киева в понедельник, 13 марта, применяются стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Речь идет о Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломянском районах столицы.

Причиной отключений называют повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Напомним, что утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, в Киеве был поврежден один объект. В ряде украинских регионов применяли аварийные отключения электроэнергии.

Позже потребителям в Киеве возобновили электроснабжение в полном объеме.