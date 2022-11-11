В Киеве с полудня 11 ноября отменяют аварийные графики отключений

В столице Украины с 12:00 пятницы, 11 ноября, возобновляется применение плановых отключений электричества, сообщил в Facebook СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

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"Утро v2. С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу", - написал Коваленко.

Как сообщалось, утром 11 ноября СЕО YASNO предупредил, что в Киеве в этот день из-за новых российских атак на энергообъекты снова будут применяться значительные экстренные отключения электроэнергии, которых не было с понедельника.

Отметим, что плановые отключения электроэнергии в пятницу, 11 ноября, планируются по всей Украине.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Напомним, что в Украине создали интерактивную карту, на которой можно проверить, какие заведения способны работать даже во время общих отключений света, а также добавить туда информацию о работе своего кафе, магазина, сервиса и т.д.

Источник фото: ua.depositphotos.com