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- Энергетика
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В Киеве с полудня 11 ноября отменяют аварийные графики отключений
В столице Украины с 12:00 пятницы, 11 ноября, возобновляется применение плановых отключений электричества, сообщил в Facebook СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.
"Утро v2. С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу", - написал Коваленко.
Как сообщалось, утром 11 ноября СЕО YASNO предупредил, что в Киеве в этот день из-за новых российских атак на энергообъекты снова будут применяться значительные экстренные отключения электроэнергии, которых не было с понедельника.
Отметим, что плановые отключения электроэнергии в пятницу, 11 ноября, планируются по всей Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Режим плановых отключений будет действовать:
- С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
- С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.
Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.
Напомним, что в Украине создали интерактивную карту, на которой можно проверить, какие заведения способны работать даже во время общих отключений света, а также добавить туда информацию о работе своего кафе, магазина, сервиса и т.д.
Источник фото: ua.depositphotos.com