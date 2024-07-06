В Киеве восстановили две трети генерирующих мощностей

В Киеве с применением современных европейских технологий восстановили две трети генерирующих мощностей после российских ракетных обстрелов. Работы по восстановлению не прекращаются, также продолжаются поставки необходимого мощного оборудования.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Энергетические объекты столицы становятся более эффективными

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, столичные энергообъекты подверглись более десятку обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", – подчеркнул Пантелеев.

Он отметил, что в столице планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности.

Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии, ведь без этого качественная подготовка к зиме невозможна.

По данным КГГА, все больницы столицы оснащены генераторами, также более ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы.

Финансирование энергоэффективных мер

"175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания. Сейчас увеличиваем количество мобильных передвижных котельных. Кроме того, идет установка солнечных панелей в медицинских учреждениях Киева", – сообщил замглавы КГГА.

Он напомнил, что в Киеве около 11 тысяч многоэтажек, из которых значительная часть располагает инженерным оборудованием, которое зависит от электроэнергии.

Это насосы систем водоснабжения, отопления, лифты и т.д. Город разработал и реализует 4 программы, как инструменты для домовых общин по установке резервного питания. Это программа софинансирования энергоэффективных мероприятий 70/30, программа софинансирования ремонтов, программа компенсации средств за приобретение альтернативного питания и программа предоставление льготных кредитов", - подчеркнул Пантелеев.

Он добавил, что уже более 1000 домовых общин приняли участие в таких программах и выполнили энергоэффективные мероприятия.

В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

В конце мая Киевский городской совет согласовал установка 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.