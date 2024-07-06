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В Киеве восстановили две трети генерирующих мощностей
В Киеве с применением современных европейских технологий восстановили две трети генерирующих мощностей после российских ракетных обстрелов. Работы по восстановлению не прекращаются, также продолжаются поставки необходимого мощного оборудования.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Энергетические объекты столицы становятся более эффективными
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, столичные энергообъекты подверглись более десятку обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.
"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", – подчеркнул Пантелеев.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он отметил, что в столице планируется децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности.
Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии, ведь без этого качественная подготовка к зиме невозможна.
По данным КГГА, все больницы столицы оснащены генераторами, также более ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы.
Финансирование энергоэффективных мер
"175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания. Сейчас увеличиваем количество мобильных передвижных котельных. Кроме того, идет установка солнечных панелей в медицинских учреждениях Киева", – сообщил замглавы КГГА.
Он напомнил, что в Киеве около 11 тысяч многоэтажек, из которых значительная часть располагает инженерным оборудованием, которое зависит от электроэнергии.
Это насосы систем водоснабжения, отопления, лифты и т.д. Город разработал и реализует 4 программы, как инструменты для домовых общин по установке резервного питания. Это программа софинансирования энергоэффективных мероприятий 70/30, программа софинансирования ремонтов, программа компенсации средств за приобретение альтернативного питания и программа предоставление льготных кредитов", - подчеркнул Пантелеев.
Он добавил, что уже более 1000 домовых общин приняли участие в таких программах и выполнили энергоэффективные мероприятия.
В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ
В конце мая Киевский городской совет согласовал установка 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.
Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.
Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.
Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.
Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.