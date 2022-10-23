В Киеве введены веерные отключения света

В Киеве в воскресенье, 23 октября, ввели стабилизационные отключения света во избежание аварий.

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Об этом сообщила прессслужба ДТЭК "Киевские электросети" .

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киеве с 11.13 будут стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребителей электроэнергии Киева разделили на 3 группы и разработали график. Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение.

Отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

В компании призвали жителей Киева умеренно потреблять электроэнергию и максимально снизить потребление электроэнергии с 6.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября.