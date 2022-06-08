В Киевской области проведут радиационное обследование

В июне специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности по поручению Госатомрегулирования проведут радиационное обследование территорий Киевской области, находившихся во временной оккупации российских захватчиков. В частности, радиационное обследование будет проведено на территории Иванковской территориальной громады.

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Об этом сообщил Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

"Учитывая, что техника армии РФ вторглась в Украину с территории зоны отчуждения и зоны обязательного отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут обследоваться только территории, на которых было проведено разминирование.

Радиационное обследование осуществляется в соответствии с полученными запросами и является бесплатным для жителей громады.

"Если оккупационные войска страны-агрессора находились на территории вашего дома в Иванковской ОТГ и оставили следы своего пребывания, предлагаем предоставить запрос на радиационное обследование, заполнив форму по ссылке, или обратившись по номеру телефона (044 ) 422 55 43 к специалистам. Анонимные запросы не будут рассматриваться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что даты проведения обследования будут объявлены позже.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.