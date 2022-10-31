В Киевской области разрушены частные здания, есть пострадавший

Из-за массированных обстрелов РФ утром 31 октября в Киевской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры, предварительно один человек пострадал, разрушены частные здания, сообщил в глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

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"Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий… Предварительно есть один пострадавший, информацию уточняем. Также есть разрушение частных зданий", – сообщил он.

Кулеба отметил, что в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии, поэтому жителям следует подготовиться к длительному отсутствию электричества. Он призвал всех, к кому не применяются отключения света, экономно использовать электроэнергию.

Напомним, что и заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сразу отметил, что в Украине из-за обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии. По его словам, службы уже работают над ликвидацией последствий.