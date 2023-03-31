В марте Украина импортировала только 5% электроэнергии

Импорт электроэнергии в Украину в марте снизился на 95% по сравнению с предыдущим месяцем и составлял до 7 тысяч МВт-час.

По данным профильного издания ExPro, основные проставки пришлись на Словакию (около 5,5 тысяч МВт-ч) и Молдову (1,5 тысяч МВт-ч).

Импорт электроэнергии в Украину невысокий из-за профицита, который наблюдается в энергосистеме в течение последнего месяца и поэтому потребности в дополнительном ресурсе нет.

В то же время, по сравнению с февралем 2023г. импорт из Словакии сократился с 96% до 77,6%. Наибольшие объемы были поставлены 11-12 марта и 25-26 марта. Объем импорта электроэнергии из Словакии в феврале 2023г составил почти 136,5 тысяч МВт-ч, что в 2,18 раза больше объемов января 2023г. Рекордных отметок импорт достигал в начале месяца, 3-6 февраля, около 10-11 тыс МВт-ч в сутки.

Как сообщали в "Укрэнерго", разрешенная мощность для импорта из Словакии в течение месяца составила 500 МВт.

Напомним, Европейское энергообъединение ENTSO-E 27 марта позволило "Укрэнерго" увеличить импортную мощность в Украину до 850 МВт с текущих 700 МВт.