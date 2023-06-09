В Минэнерго рассказали о последствиях ночной атаки РФ и восстановительных работах на подтопленных территориях

В результате ночной атаки россиян повреждены два объекта газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области, а также зафиксировано попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Кроме того, на территориях, подтопленных из-за подрыва Каховской ГЭС, начались восстановительные работы.

Так, по состоянию на утро 9 июня удалось вернуть электроснабжение для более 2 тысяч домохозяйств в Херсоне и области. Без света из-за подтопления остаются более 16 тысяч потребителей. Ситуация на Херсонской ТЭЦ контролируется - после ухода воды энергетики начнут работы по возобновлению работы насосной станции, которая была подтоплена.

В Херсонской области обесточено 158 трансформаторных подстанций, в Николаевской области - 49 трансформаторных подстанций.

Специалисты "Укргидроэнерго" применяют оперативное регулирование (а именно – уменьшают объемы сброса воды) с учетом необходимости обеспечения баланса энергосистемы и минимизации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

По состоянию на утро 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 м, а в пруду-охладителе оккупированной Запорожской АЭС – 16,66 м этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции, заверили в ведомстве.

На Криворожской ТЭС в пруду-охладителе уровень воды пока достаточен для обеспечения работы энергоблоков. По оценкам экспертов Минэнерго, ее хватит на период от 10 месяцев до года. Однако в будущем в связи с падением уровня воды может возникнуть потребность в пополнении пруда и, соответственно, обеспечении бесперебойной работы станции.

По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 9 июня нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Большинство из них сбили силы ПВО.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопления есть и в Николаевской области.