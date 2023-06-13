В Минэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией после ночных обстрелов

В результате ночного удара России по территории Украины есть повреждение и отключение магистральных сетей на Днепропетровщине. Без света осталось более 9 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Кроме того, в Кривом Роге без электроснабжения остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеров спасли. Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ.

В то же время оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населенных пункта. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области.

В Херсонской и Николаевской области продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В Херсоне остаются без электричества около 15 тысяч потребителей. Отключены из-за подтопления 110 трансформаторных подстанций в Херсоне и 35 – в деоккупированной части области.

В Николаевской области подтоплены 42 трансформаторные подстанции, полностью без света 10 населенных пунктов, еще 5 – частично.

Ремонтные бригады пока не могут приступить к восстановительным работам на подтопленной береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ из-за слишком высокого уровня воды. Однако энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения для потребителей.

Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями.

Также в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях были отключения света из-за непогоды. А в результате технологических нарушений обесточивались потребители в Одесской и Днепропетровской областях.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной российской атаки по Украине было уничтожено 11 крылатых ракет и ударный дрон. Враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими дронами с южного направления.

Всего оккупанты выпустили 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех беспилотников Shahed-136/131.

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