В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: без света часть потребителей в ряде областей

По состоянию на 5 мая в результате обстрелов в восьми областях Украины остается обесточенной часть потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В частности, без света остаются потребители в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также есть отключение электроэнергии в Киевской области. В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света - более 18 тысяч абонентов.

Кроме того, по состоянию на утро 5 мая после артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта.

В то же время, энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения. За сутки по стране вернули свет более 47 тысячам потребителей. Большинство из них – на Донетчине.

Энергетическая система работает без ограничений с резервом мощности.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 4 мая обстреляли объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего его работу частично приостановили.

Фото: ua.depositphotos.com