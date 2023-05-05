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В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: без света часть потребителей в ряде областей
По состоянию на 5 мая в результате обстрелов в восьми областях Украины остается обесточенной часть потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
В частности, без света остаются потребители в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Также есть отключение электроэнергии в Киевской области. В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света - более 18 тысяч абонентов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по состоянию на утро 5 мая после артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта.
В то же время, энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения. За сутки по стране вернули свет более 47 тысячам потребителей. Большинство из них – на Донетчине.
Энергетическая система работает без ограничений с резервом мощности.
Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 4 мая обстреляли объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего его работу частично приостановили.
Фото: ua.depositphotos.com