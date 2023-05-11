В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы: в 6 областях ограничено энергоснабжение

Энергетическая система на утро 11 мая работает стабильно, однако из-за вражеских обстрелов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях остаются без света.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Также в результате артиллерийских обстрелов в Запорожской области по состоянию на утро отключены от газоснабжения 753 потребителя.

Несмотря на сложную ситуацию безопасности, энергетики продолжают восстановительные работы. За сутки удалось вернуть свет для 9,5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях.

"Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к следующей зиме. Несмотря на это, энергетики продолжают возобновлять энергоснабжение, рискуя жизнью и здоровьем. Спасибо им за это", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, за сутки 9 мая энергетикам удалось вернуть свет для 8 тысяч абонентов в Запорожской и Донецкой областях.

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