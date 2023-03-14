В Минэнерго сообщили, где 14 марта могут отключать свет

Во вторник, 14 марта, электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей по всей Украине, но в Житомирской области возможны ограничения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии по всей стране. В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела", - отметил он.

По его словам, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

Министр энергетики Герман Галущенко 13 марта сообщил, что ситуацию в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизировали.