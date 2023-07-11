В Минэнерго сообщили, повлияла ли ночная атака россиян на энергосистему Украины

В Украине из-за непогоды и ночной атаки россиян без света остались часть потребителей в 5 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений без света остается часть потребителей в Кировоградской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях. Всего обесточено 34 населенных пункта, подавляющее большинство из них – в Сумской области.

Кроме того, в результате падения обломков дрона в Киевской области зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточены 102 потребителя. Там ведутся восстановительные работы.

Также продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Там тоже часть потребителей остаются без света. Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В то же время завершен ремонт сетевой инфраструктуры ТЭС, что позволило подключить к энергосистеме блок тепловой генерации мощностью 240 МВт.

"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - говорится в сообщении.

Напомним, воздушные силы ВС Украины сообщили, что оккупационные войска РФ в ночь на 11 июля атаковали Украину с юго-восточного направления ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Всего враг запустил 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.

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