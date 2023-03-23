В Минерерго сообщили, будут ли 23 марта выключать свет

23 марта энергосистема Украины работает без ограничения потребителей и с резервом мощности.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенк, генерация электроэнергии происходит с запасом и обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Энергетики продолжают ремонтировать поврежденную сетевую инфраструктуру, пострадавшую в результате последнего массированного обстрела. В результате возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

За последние сутки ремонтным бригадам удалось возобновлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.

22 марта генерация электроэнергии также полностью обеспечивала потребности потребителей, но в двух областях были отключения.

Напомним, что россияне на протяжении всей зимы нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, их основному оборудованию нанесены тяжелые повреждения.