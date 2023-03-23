ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

В Минерерго сообщили, будут ли 23 марта выключать свет

энергосистема, генерация
Генерация электроэнергии происходит с запасом. Фото: Минэнерго

23 марта энергосистема Украины работает без ограничения потребителей и с резервом мощности.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенк, генерация электроэнергии происходит с запасом и обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Энергетики продолжают ремонтировать поврежденную сетевую инфраструктуру, пострадавшую в результате последнего массированного обстрела. В результате возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

За последние сутки ремонтным бригадам удалось возобновлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.

22 марта генерация электроэнергии также полностью обеспечивала потребности потребителей, но в двух областях были отключения.

Напомним, что россияне на протяжении всей зимы нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, их основному оборудованию нанесены тяжелые повреждения.