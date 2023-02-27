В Одессе ликвидировали аварию в энергосистеме - ДТЭК

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ликвидировала аварию в Одессе, что позволит энергетикам ДТЭК возобновить электроснабжение Одесского района. Как говорится в сообщении ДТЭК, на 17:00 понедельника вся критическая инфраструктура - с электроэнергией, продолжается постепенное заживление бытовых клиентов.

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Как сообщили в самой "Укрэнерго", в понедельник "опять сказались" последствия российских обстрелов энергетической инфраструктуры региона.

"Произошло повреждение линии электропередачи, в результате чего было обесточено большое количество потребителей в Одессе и Одесском районе. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Они проводятся достаточно оперативно: подав напряжение на критическую инфраструктуру, сейчас занимаемся заживлением всех потребителей", - говорится в сообщении.

После возобновления временной схемы энергоснабжения НЭК будет работать над повышением надежности питания Одессы, чтобы происшествия вроде этого не случались в будущем. В частности, в конце недели компания намерена провести некоторые дополнительные ремонтные работы, а также будет заниматься полным восстановлением находящихся в ее управлении объектов.

Ранее же в ДТЭК сообщили, что по состоянию на 12:00 были уже полностью запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.

"Также критическую инфраструктуру частично удалось запитать в Суворовском и Малиновском районах города и в Одесском районе области. Энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня", - говорилось в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики до конца дня планируют полностью вернуть свет всем жителям региона.

Напомним, что почти все районы Одессы и Одесский район 27 февраля временно остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии.