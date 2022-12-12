В Одесской области "очень ограничат" информирование населения о возможностях подачи электроэнергии: какова причина

Одесская областная военная администрация ограничит информирование населения о возможностях и времени подачи электроэнергии из-за отслеживания таких данных врагом для нанесения повторных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сказал в коротком видеообращении, опубликованном в Telegram, начальник ОВА Максим Марченко.

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"По подаче электроэнергии и, особенно, восстановлении повреждений: враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых", - отметил он.

Поэтому, по словам Марченко, из-за чувствительности такой информации обнародовать ее будут "очень ограниченно". Руководитель области призвал отнестись к этому с пониманием и доверять властям, "ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует".

Напомним, что в результате атаки российской армией дронами-камикадзе энергетической инфраструктуры Одесской области в ночь на 10 декабря областной центр и окрестные населенные пункты полностью оставались без света более двух суток. Также были перебои с водоснабжением и отоплением.

В обладминистрации при этом заявляли, что для полного возобновления последствий удара по энергообъектам в Одесской области может потребоваться около двух-трех месяцев. При этом речь не идет о прекращении поставок электроэнергии бытовым потребителям на месяцы, поэтому местные власти призвали граждан не паниковать.