В Одессу, где сложилась критическая ситуация со светом, отправили 82 генератора и готовят новые партии

В Одессу, где продолжают ликвидацию последствий технологической аварии на объектах энергетики города, отправили 82 дизель-генератора. В город планируют направить дополнительные партии генераторов, в том числе из Киева.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 февраля, передает Правительственный портал.

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что в Одесском районе без электроснабжения 360 тысяч абонентов, это 50% от общего количества абонентов в районе и городе. Теперь действует график отключений света 10 через 2, ночью вышли на график 3 через 9.

Он добавил, что все котельные централизованного отопления заживлены и снабжают теплом 90% жителей. Остальные 10% – это локальные котельные, работающие от подачи электроэнергии.

Домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет. Объекты водоснабжения также работают. Для этого используют генераторы.

Премьер-министр Денис Шмигаль дал задачу ввезти дополнительные генераторы в Одесскую область до дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией. Также правительство на ближайшем заседании проработает вопрос о выделении средств для Одесской ОВА на закупку запасов горючего для генераторов.

Напомним, в Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.

Тогда Шмигаль поручил ввезти в Одессу все мощные генераторы, имеющиеся в наличии в Минэнерго, газотурбинную электростанцию и дал задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.