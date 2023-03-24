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Энергетика
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В одной области возможны отключения: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме 24 марта

Энергетика
Энергетики до сих пор не смогли отремонтировать все оборудование после последней массированной атаки

24 марта генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности населению, только в Житомирской области возможны отключения света из-за повреждения сети.

Генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране, сообщает прессслужба Министерства энергетики.

После ночной атаки дронами энергетики возобновили электроснабжение более 2 тыс. абонентов в Днепропетровской области. Также заживали около 5,5 тыс. потребителей в Донецкой области.

Отключений электроэнергии потребителям сегодня не планируется, стабилизационные графики не будут применяться.

Только в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Энергетики до сих пор не смогли отремонтировать все оборудование после последней массированной атаки, которая была 9 марта.

Похожая ситуация наблюдалась и в среду, 22 марта. Генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей, но в Житомирской и Киевской областях могут быть отключения.