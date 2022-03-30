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Энергетика
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В офисах "Газпрома" в ЕС прошли обыски — СМИ

В офисах "Газпрома" в ЕС прошли обыски — СМИ

Европейский антимонопольный орган 30 марта начал проводить обыски в офисах российского монополиста "Газпрома" в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

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Европейский регулятор расследует причастность "Газпрома" к искусственному завышению цен на газ на европейских рынках и злоупотребление монополией.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер в январе обратилась к газовым компаниям, включая "Газпром", с вопросом о дефиците поставок после обвинений российского монополиста в том, что он удерживает дополнительные поставки, которые могли бы снизить цены на газ.

Компаниям, которых признают виновными в нарушении антимонопольных правил ЕС, грозит штраф в размере до 10% от их мирового оборота. "Газпром" избежал штрафа в 2018 году после того, как после расследования согласился реформировать свои механизмы ценообразования и проложить путь конкурентам в Восточной Европе.

Отметим, что в свою очередь глава "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что такое расследование нужно было начать еще в 2020 году, ведь уже тогда для этого было достаточно оснований.

Тем временем РФ продолжает открыто вести газовую войну. Путин 23 марта заявил, что РФ больше не собирается принимать доллары и евро в качества оплаты за природный газ и перейдет к расчетам в рублях. Правительство и центральный банк в РФ уточнят детали в течение недели. Однако Европа и Япония отказались соглашаться на такие условия. 

Более того, Германия, которая ранее отказывалась прекращать покупать энергоресурсы в РФ, готовится к остановке поставок российского газа и запускает резервный энергетический план.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан