В Prozorro.Продажи прошел первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики

14 ноября 2024 года в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи состоялся первый в Украине онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки ВИЭ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Prozorro.Продажи.

Организатором торгов было ГП "Гарантированный покупатель", которое от имени государства закупает "зеленую" электроэнергию у производителей.

Как проходил аукцион

Согласно сообщению, первым лотом, за который соперничали участники на торгах, стала дополнительная годовая квота поддержки объемом 11 МВт для генерации электроэнергии из других видов альтернативных источников (не связанных с солнечной и ветровой энергией).

Для распределения квоты поддержки ВИЭ использовали аукцион, что позволит распределить лот между несколькими победителями одновременно. Каждый участник имел возможность получить часть общего объема квоты в зависимости от своего предложения.

В аукционе приняли участие два участника с предложениями величины мощности 900 кВт и 999 кВт. По условию договора государство будет доплачивать производителю до 11,1 и 11,9 евроцента за 1 кВт•ч соответственно, если рыночная цена электроэнергии будет ниже ценового предложения на торгах.

Сообщается, что окончательный результат торгов будет известен после пересчета организатором размера квоты в соответствии с законодательным условием обеспечения конкуренции. Следовательно, величина мощности, касательно которой участники приобретают право на поддержку, не может превышать 80% от общей предложенной участниками.

Максимальный размер ценового предложения составлял 12 евроцентов за 1 кВт•ч. Согласно действующему законодательству, аукцион проходил на снижение цены для уменьшения для потребителей стоимости "зеленой" электроэнергии, производимой участниками рынка.

Напомним, первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики, который должен был пройти 31 октября, так и не состоялся из-за отсутствия желающих.

Лотом, выставленным на аукцион, была дополнительная годовая квота поддержки для выработки электроэнергии из энергии солнечного излучения размером 11 МВт.

Добавим, что в Украине проводятся торги гарантиями происхождения "зеленой" энергии. Так, 12 ноября на площадке АО "Оператор рынка" прошли уже четвертые торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, инициатором которых было ЧАО "Укргидроэнерго".