- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В пяти областях 23 января применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго
Потребление электроэнергии 23 января больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также с постепенным снижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".
Отмечается, что сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне лимита.
Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - отмечают в "Укрэнерго".
Там добавили, что за сутки удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отмечают в ведомстве.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.
Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
Кроме этого, на временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.
Отметим, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг обнаружила несоблюдение графиков отключений электроснабжение потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применило к ним штрафы.
Источник фото: ua.depositphotos.com