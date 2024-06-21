В субботу 22 июня "Укрэнерго" сократило графики отключений света до 8 часов

В субботу, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В то же время отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше. Причина ограничений – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Оккупанты ударили по объектам энергетики в Украине

Напомним, 20 июня российские террористы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки есть повреждения оборудования в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

"Есть разрушения и повреждения оборудования. Обесточивались потребители", - говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ДТЭК, враг также атаковал одну из теплоэлектростанций компании. В результате пострадали трое работников.

"Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", – сообщили в компании.

Каковы перспективы обновления?

В "Укрэнерго" надеются, что удастся восстановить хотя бы часть поврежденного энергетического оборудования до начала зимнего сезона.

Но Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что россияне не перестают атаковать энергетическую инфраструктуру.

Отметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Также сообщалось, что энергетики допускают ситуации, когда зимой в домах украинцев будет светло только пять-шесть часов в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Фото: ua.depositphotos.com