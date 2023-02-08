В трех областях 8 февраля не будут выключать свет, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине растет, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что после аварийного ремонта оборудования включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе.

Также возросла генерация из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Кроме того, продолжается импорт электроэнергии.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Там добавляют, что в Одесской области сохраняются ограничения сети.

"Лимиты потребления не действуют в Запорожской, Донецкой и Николаевской областях, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян измерения в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - отмечают в "Укрэнерго".

До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения.

"На Одесщине ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, начиная с 8 февраля в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по электропотреблению.