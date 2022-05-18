В Украине 679 населенных пунктов остаются без электричества

По состоянию на 18 мая в Украине остаются без электричества около 609,6 тыс. потребителей в 679 населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По состоянию на 18 мая в Украине остаются обесточенными около 679 населенных пунктов, всего около 609,6 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области – 332,7 тысячи потребителей, Луганской – 117,5 тысяч, Харьковской – 72,5 тысячи", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 20,3 тысяч потребителей. В частности, в Киевской области - 7,9 тысяч, Одесской - 3,6 тысяч, Донецкой - 3,4 тысяч, Херсонской - 3,3 тысяч, Харьковской - 1,2 тысяч, Николаевской - 900 потребителям.

Также в сообщении сказано, что по состоянию на 18 мая компания ДТЭК полностью возобновила энергоснабжение потребителей Киевской области после окончания боевых действий и ее деоккупации.

"Из-за боевых действий было лишено энергоснабжения 600 населенных пунктов или 260 тыс. домохозяйств области, повреждено более 10 тыс. км линий электропередач. Компания должна сделать много работы по восстановлению резервного электроснабжения", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, в ходе боевых действий повреждено 5 трансформаторных подстанций, фактически осталось по одному целому трансформатору, а чтобы изготовить такой трансформатор необходимо как минимум полгода.

Остаются поврежденными еще около 600 км линий электропередач, которые компания рассчитывает возобновить уже к осени.

В Киевской области остается неподключенным ряд потребителей, получающих э/э из абонентских сетей (принадлежат застройщикам, управляющим компаниям или ЖЭКам).

Напомним, Луганская область полностью осталась без электроэнергии из-за обесточивания последней крупной подстанции.