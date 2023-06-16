В Украине частично обесточены 7 областей

На 16 июня электростанции имеют ограниченные возможности для обеспечения потребностей потребителей в вечерние часы наибольшего потребления, но производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. Семь областей Украины частично обесточены из-за обстрелов и погодных условий.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В Украине продолжается ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций и на некоторых атомных энергоблоках. В результате снижения половодья гидроэлектростанции постепенно уменьшают производство электроэнергии и имеют ограниченные возможности для обеспечения потребностей потребителей в вечерние часы наибольшего потребления.

В прифронтовых областях вследствие постоянных обстрелов зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Донецкой и Запорожской областях. Из-за повреждений в Донецкой области остались без света почти 6 тысяч потребителей, в Запорожской области - 4 тысячи.

Также зафиксировано повреждение линии электропередачи Херсонской ТЭЦ. Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Запорожской области обесточивались 25 населенных пунктов. Во Львовской области было зафиксировано повреждение линии электропередачи в результате поражения молнией. Временно обесточены более 300 потребителей.

В Херсонской области вода постепенно спадает, но отключенными остаются более 16 тысяч потребителей.

Напомним, по состоянию на 15 июня атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии. Украинские ГЭС производят меньше электроэнергии, чем планировалось, но система работает с резервом мощности. Генерация полностью покрывает потребности потребителей.