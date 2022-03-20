В Украине из-за войны без газа остались 278 тысяч человек, без электричества 1 млн человек

Из-за боевых действий в Украине по состоянию на 20 марта 278 тысяч бытовых потребителей остались без газа, а около 1 млн потребителей без электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

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"Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей. Обесточено более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 20 марта удалось подключить к энергоснабжению около 170 тысяч потребителей в Харьковской области.

Всего за 19 марта возобновлено электроснабжение более 190,6 тысячи потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.

По состоянию на 20 марта возобновлено газоснабжение 6182 потребителей.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", — отмечает Минэнерго.

Также все четыре действующие атомные электростанции Украины работают стабильно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Оператор ГТС Украины продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий.