В Украине могут повысить тарифы на воду и водоотвод в 2023 году

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), предлагает в два этапа повысить тарифы на воду и водоотвод. Первый этап – с 1 января 2023 года, второй – с июля 2023 года.

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Проекты соответствующих решений рассмотрят 27 декабря, сообщает агентство "Интерфакс".

Предлагается установить такие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Документ: НКРЭКП Предлагается установить такие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Документ: НКРЭКП

Выделяют несколько причин, по которым следует повысить тарифы на воду и водоотвод:

уменьшение объемов реализации;

увеличение расходов на оплату труда;

увеличение амортизации;

увеличение стоимости электроэнергии.

В то же время в Харьковской, Николаевской и Херсонской области тарифы на воду пересматриваться не будут. Это связано с тем, что эти области сильно пострадали в результате боевых действий.

При этом правительство планирует выделить субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. Это могло бы сохранить тарифы на тепло и воду для бытовых потребителей неизменными.

Что касается тарифа на электроэнергию, цена остается неизменной до апреля 2023 года Кабинет министров продлил действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 марта 2023 года.

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