В Украине на АЗС выросли цены на дизтопливо

Сети АЗС в Украине 13 октября подняли цены на дизельное топливо. Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на ежедневный мониторинг розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Наиболее существенно дизтопливо подорожало в сети AMIC – на 57 коп/л, до 54,02 грн/л. На АЗС "БРСМ-Нефть" цена на дизтопливо повысилась на 33 коп/л – до 52,47 грн/л, в запорожской ZOG – на 1 грн/л, до 53 грн/л.

Сети "Нефтек" и "Катрал" повысили стоимость дизтоплива на своих АЗС на 2 грн/л и 50 коп/л – до 55 грн/л и 52,52,99 грн/л соответственно.

Кроме того, в Украине растут цены на сжиженный газ: средняя цена выросла на 14 копеек за сутки.

В целом после существенного роста мировых котировок нефти, который наблюдался на прошлой неделе (3-9 октября), топливо подорожало в опте.

Цены на горючее в опте подскочили на 2 гривни за литр. При этом цены в опте имеют потенциал для роста до 3-3,5 гривен за литр, так что в ближайшие дни цены на топливо в опте могут вырасти еще на 1-1,5 гривны за литр.

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