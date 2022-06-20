В Украине на некоторых АЗС за выходные дешевел автогаз: какова его стоимость

Ряд украинских сетей АЗС с 17 по 20 июня снизил стоимость автогаза. Как отмечают эксперты, это обусловлено увеличением объемов снабжения автогазом в Украину и сбалансированием спроса на него.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Enkorr, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л до 44,99 грн/л. В то же время на 1,32 грн/л и 1,21 грн/л до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены "Авантаж" и Motto.

На АЗС Chipo также откорректировали цены, но всего на 16 коп./л, до 42,34 грн/л.

Средняя цена в Украине – 42,36 грн.

Как утверждают эксперты, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Сейчас автогаз является единственным видом горючего, за которым нет очередей на АЗС.

Напомним, что в начале июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину существенно увеличились и пик топливного кризиса прошел, однако дефицит все еще сохраняется преимущественно в восточных областях.