- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Украине на некоторых АЗС за выходные дешевел автогаз: какова его стоимость
Ряд украинских сетей АЗС с 17 по 20 июня снизил стоимость автогаза. Как отмечают эксперты, это обусловлено увеличением объемов снабжения автогазом в Украину и сбалансированием спроса на него.
Об этом сообщает Enkorr, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг Консалтинговой группы "А-95".
Отмечается, что продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л до 44,99 грн/л. В то же время на 1,32 грн/л и 1,21 грн/л до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены "Авантаж" и Motto.
На АЗС Chipo также откорректировали цены, но всего на 16 коп./л, до 42,34 грн/л.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Средняя цена в Украине – 42,36 грн.
Как утверждают эксперты, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.
Сейчас автогаз является единственным видом горючего, за которым нет очередей на АЗС.
Напомним, что в начале июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину существенно увеличились и пик топливного кризиса прошел, однако дефицит все еще сохраняется преимущественно в восточных областях.