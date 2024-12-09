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В Украине началась Неделя энергоэффективности: какие будут происходить события
9 декабря 2024 года в Украине стартовала Неделя энергоэффективности-2024, во время которой будут проходить события, направленные на популяризацию государственных и общественных инициатив в сфере энергоэффективности.
Об этом рассказала президент Общественного союза "Бизнес за партнерство" Жанна Пацьора, передает "Укринформ".
По ее словам, проект "Неделя энергоэффективности-2024" – это национальная платформа, которая аккумулирует наработки в сфере энергоэффективности за год, анализирует достижения и вызовы, а также формирует новый вектор развития.
Неделя энергоэффективности в Украине продлится с 9 по 13 декабря 2024 года.
Она пройдет при поддержке проекта "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС по энергоэффективности в Украине", выполняемого Немецким обществом международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) по поручению правительства Германии и софинансирования правительства Швейцарии.
Свою поддержку оказывают Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерство образования и науки, ГУ "Фонд энергоэффективности" и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Какие события будут проходить во время Недели энергоэффективности
Пацьора отметила, что в этом году формат мероприятий максимально адаптирован к вызовам военного времени. Предусмотрено проведение пресс-конференции, конференции, диалоговой платформы, форума энергоменеджеров, научной конференции, воркшопа по использованию искусственного интеллекта.
Для участия в Неделе энергоэффективности зарегистрированы представители бюджетных учреждений, силового блока, международных организаций, органов местного самоуправления, ученые, эксперты. Всего зарегистрировано 867 участников.
По словам главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина, среди приоритетов работы агентства на 2025 год – проекты по энергоэффективности в общинах. Речь идет о замене уличного освещения и установке солнечных панелей на водоканалах. Кроме того, при строительстве водопровода для Николаева планируется дополнить проект солнечными электростанциями для насосных станций.
Напомним, в Украине более 100 предприятий получили льготные кредиты на развитие энергоэффективности. Большинство кредитов было выдано микро- и малым предприятиям. Участники программы могли получить кредиты до 500 тысяч евро в гривневом эквиваленте. Процентная ставка, стартовавшая с 18%, снижалась до 5–9% благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Также сообщалось, что в декабре стартует грантовая программа "Поддержка энергостойкости микро и малых предприятий Украины", финансируемая Норвегией и Германией. Программой предусмотрено предоставление предпринимателям 2 млн евро на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения, а также частично (10%) – на установку и обслуживание такого оборудования.