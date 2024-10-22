В Украине определили правила подключения плавучих электростанций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) определила особенности подключения плавучих электростанций к системе передачи на период военного положения.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании, пишет Укринформ.

Отмечается, что до 25 октября НЭК "Укрэнерго" должен предоставить в Министерство энергетики информацию о максимальном уровне мощности, выдачу которой смогут обеспечивать строящиеся сети для подключения генерирующих установок на технических судах.

Сообщается, что подключение плавучих электростанций в период военного времени будет производиться на основании разрешения "Укрэнерго" без получения услуги по присоединению.

Кроме того, к владельцам плавучей электростанции временно не будут применяться требования по устройству отдельных узлов учета электрической энергии, производимой и потребленной электроустановками плавучих станций. Но владельцы электростанций должны обеспечить учет энергии на каждой площадке по утвержденному поставщиком алгоритму, рассчитывая переток энергии между установками.

Заметим, по расчетам НЭК "Укрэнерго" строительство плавучих электростанций может дать сети дополнительно 250 МВт мощностей.

Напомним, Кабмин принял постановление №1069 от 13 сентября 2024 года, регулирующее установку газопоршневых и газотурбинных установок на технических судах.

Такое решение призвано поддержать энергетическую безопасность государства и помочь ликвидировать последствия вооруженной агрессии РФ против Украины.

Плавающие электростанции

Еще в 2022 году сообщалось, что Турция может направить к берегам Украины в Черном море три плавучие электростанции, писало профильное издание Электровести.

"Компания Karpowership предлагает разместить рядом с Одессой три судна — на 300 МВт", — говорится в сообщении.

Напомним, турецкая компания Karpowership является крупнейшим арендодателем плавучих электростанций.

Плавающие электростанции дешевле, быстрее и гибче по сравнению с наземными установками и могут быть подключены к национальной электросети всего за 30 дней. Силовые суда сжигают сжиженный природный газ (СПГ), мазут с низким содержанием серы или биодизель. Суда подсоединяют бортовую электростанцию к береговой сети, используя около километра кабелей.