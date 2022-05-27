В Украине появится национальный оператор рынка топлива, — Витренко

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед НАК "Нафтогаз" задачу — стать национальным оператором рынка топлива, чтобы не возникало вопросов по поводу высоких цен.

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс".

"Следует отметить, что идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны", — объяснил Витренко.

Он считает, что в связи с дефицитом бензина и скачком цен на топливо украинцы могли подумать, что это связано с "каким-то сговором участников рынка". При этом, если определенная доля рынка будет принадлежать государству, то потребители, как считает глава НАК, будут считать, что цены на бензин обоснованные.

По его словам, для этого достаточно, чтобы госкомпания имела 15-20-30% доли рынка топлива.

"При совершенной конкуренции государство вообще не должно присутствовать на рынке, но когда конкуренция несовершенна, когда есть риск заговоров, злоупотребления и доминирования своим положением, в таких ситуациях появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен", — считает Витренко.

Отметим, что правительство Украины уже приняло решение передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз". При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" еще не получил контроль над Glusco.

Компанию передали, так как владелец сети был связан с российским властями, однако вскоре пресс-служба Glusco сообщила, что гражданин Кипра ранее купил компанию и считает решение Кабмина ошибкой.