В Украине солнечными электростанциями оборудуют 130 медучреждений первичной медицины

Минздрав совместно с Всемирным банком и Банком развития Совета Европы продолжает реализацию программы HEAL Ukraine. В частности, будут закуплены и установлены на 130 заведениях предоставления первичной медицинской помощи фотовольтаические электростанции. Об этом сообщает Правительственный портал.

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В рамках программы HEAL Украина продолжается реконструкция пяти учреждений здравоохранения. Среди них: Ирпенская центральная городская больница, а также центры первичной медико-санитарной помощи в Бобровице, Казатине, Носовке и центре №4 в Виннице.

Для 130 объектов первичной медицины будут установлены фотовольтаические электростанции, состоящие из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных батарей.

В рамках реализации инвестиционного компонента закуплен автотранспорт для 250 центров первично медико-санитарной помощи, ИТ-оборудования для здравоохранительных учреждений, цифровые решения для eHealth и т.д.

До конца года 194 учреждения здравоохранения по всей Украине получат современное реабилитационное оборудование. Кроме того, планируется поставка 259 гематологических анализаторов по улучшению диагностических возможностей медицинских учреждений.

Финансирование программы

Рамка планируемого объема финансирования проекта составляет 500 млн долларов. На сегодняшний день используются пять различных механизмов, а именно: IBRD, CEB, Korea Eximbank, GFF, URTF.

Справка: Проект HEAL Ukraine направлен на удовлетворение новых и неотложных потребностей в сфере здравоохранения, модернизацию медицинской системы.

Фотовольтаические электростанции – самый распространенный тип солнечных электростанций, где солнечные панели превращают солнечное излучение непосредственно в электроэнергию с помощью солнечных элементов.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.