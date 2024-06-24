В Украине усилят ограничение электроснабжения в 12 областях

Сегодня, начиная с 13:00, в ряде областей Украины введены дополнительные ограничения электроснабжения из-за недостаточной эффективности ранее принятых мер по ограничению потребления.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, в Днепропетровской области с 13:00 применены аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, с 13:00 до 23:00 увеличен объем ограничений в следующих областях:

Киевская (включая город Киев) Сумская Полтавская Харьковская Донецкая Житомирская Черкасская Черниговская Кировоградская Запорожская Днепропетровская

Энергетики объясняют, что эти меры вынуждены из-за недостаточной эффективности предварительных ограничений потребления, введенных облэнерго.

Потребителям в указанных областях рекомендуется готовиться к возможным перебоям в электроснабжении и по возможности ограничить использование энергоемких приборов в вечерние часы.

Ситуация в энергосистеме остается напряженной и энергокомпании призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне применили против украинцев ракеты разных типов и ударные беспилотники. В результате массированной атаки произошло повреждение энергетической инфраструктуры в двух областях Украины

"Сегодня ночью враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании.

В результате атаки повреждено оборудование объектов "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях. В Запорожье пострадали два энергетика, доставленные в больницу.

Источник фото: ua.depositphotos.com