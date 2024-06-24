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Категория
Энергетика
Дата публикации

В Украине усилят ограничение электроснабжения в 12 областях

В Украине усилят ограничение электроснабжения в 12 областях
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Сегодня, начиная с 13:00, в ряде областей Украины введены дополнительные ограничения электроснабжения из-за недостаточной эффективности ранее принятых мер по ограничению потребления.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, в Днепропетровской области с 13:00 применены аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, с 13:00 до 23:00 увеличен объем ограничений в следующих областях:

  1. Киевская (включая город Киев)
  2. Сумская
  3. Полтавская
  4. Харьковская
  5. Донецкая
  6. Житомирская
  7. Черкасская
  8. Черниговская
  9. Кировоградская
  10. Запорожская
  11. Днепропетровская

Энергетики объясняют, что эти меры вынуждены из-за недостаточной эффективности предварительных ограничений потребления, введенных облэнерго.

Потребителям в указанных областях рекомендуется готовиться к возможным перебоям в электроснабжении и по возможности ограничить использование энергоемких приборов в вечерние часы.

Ситуация в энергосистеме остается напряженной и энергокомпании призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне применили против украинцев ракеты разных типов и ударные беспилотники. В результате массированной атаки произошло повреждение энергетической инфраструктуры в двух областях Украины

"Сегодня ночью враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании.

В результате атаки повреждено оборудование объектов "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях. В Запорожье пострадали два энергетика, доставленные в больницу.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко