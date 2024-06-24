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В Украине усилят ограничение электроснабжения в 12 областях
Сегодня, начиная с 13:00, в ряде областей Украины введены дополнительные ограничения электроснабжения из-за недостаточной эффективности ранее принятых мер по ограничению потребления.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В частности, в Днепропетровской области с 13:00 применены аварийные отключения электроэнергии.
Кроме того, с 13:00 до 23:00 увеличен объем ограничений в следующих областях:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Киевская (включая город Киев)
- Сумская
- Полтавская
- Харьковская
- Донецкая
- Житомирская
- Черкасская
- Черниговская
- Кировоградская
- Запорожская
- Днепропетровская
Энергетики объясняют, что эти меры вынуждены из-за недостаточной эффективности предварительных ограничений потребления, введенных облэнерго.
Потребителям в указанных областях рекомендуется готовиться к возможным перебоям в электроснабжении и по возможности ограничить использование энергоемких приборов в вечерние часы.
Ситуация в энергосистеме остается напряженной и энергокомпании призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии.
Напомним, в ночь на 22 июня россияне применили против украинцев ракеты разных типов и ударные беспилотники. В результате массированной атаки произошло повреждение энергетической инфраструктуры в двух областях Украины
"Сегодня ночью враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании.
В результате атаки повреждено оборудование объектов "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях. В Запорожье пострадали два энергетика, доставленные в больницу.
Источник фото: ua.depositphotos.com