В Украине восстановили более половины разрушенных объектов энергетической инфраструктуры

Энергетики вместе с местными властями и коммунальщиками восстановили более 55% разрушенных и поврежденных российским агрессором объектов энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Штаба по подготовке к отопительному сезону и глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Как бы враг ни хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и вторую", - отметил Чернышев.

Он убежден, что этого удастся достичь благодаря усилиям десятков тысяч специалистов, работающих день и ночь во всех уголках Украины.

"Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, позволяющих нам поставлять украинцам тепло", - подчеркнул Чернышев.

По его словам, там, где это позволяет ситуация, жилые дома, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.

Отметим, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. Пока в Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.