В Украине хотят отменить отключения света для некоторых территорий: о каких районах речь

Кабинет министров рассматривает возможность внесения изменений в порядок применения отключений электроэнергии для определенных прифронтовых территорий. Об этом сообщил председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий в интервью hromadske .

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

“Сейчас Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять”, – отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Он добавил, что конкретные районы, которые уже не будет отключений, будут определены уже в ближайшие дни. Относительно же других регионов Кудрицкий указал, что правительство уже изменило методику распределения отключений.

По его словам, ранее регионам с большим количеством критической инфраструктуры, в частности Киеву, оставалось меньше мощностей для распределения между бытовыми потребителями, что приводило к более длительным отключениям. Соответственно, в областях с меньшей долей критической инфраструктуры в потреблении отключения населению могли быть менее длительными.

Однако теперь каждому облэнерго назначается определенное количество очередей, которые распределяются по всей стране для равномерного распределения тяжести отключений. Это позволяет уменьшить неравенство и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений по всей Украине.

Отметим, что в Украине существует официальный перечень территорий, затронутых войной, который периодически обновляется по решениям Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он включает оккупированные Россией территории, территории возможных боевых действий, территории активных боевых действий и территории активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Впрочем, из слов Кудрицкого не очевидно, будет ли привязана отмена отключений электроэнергии к этому документу каким-либо образом.

Отметим, что правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света еще в прошлом месяце. Приоритетное энергообеспечение предусмотрено для объектов критической инфраструктуры, больниц, военных предприятий и предприятий, выполняющих мобилизационные задания.

До 1 июля Государственная инспекция энергетического надзора должна подготовить обновленный список объектов критически важной инфраструктуры, где не будут выключать электроэнергию. Перечень будет разделен на летний и зимний, учитывая сезонность работы некоторых объектов. Кроме того, рассматривается возможность ручного переключения в сети для обеспечения электроснабжения объектов, которые не могут быть подключены к разным линиям.

Каков сейчас дефицит в энергосистеме Украины

Напомним, что массированные российские атаки привели к потере Украиной более 9 ГВт мощностей генерации. Были полностью разрушены Трипольская, Змиевская и ТЭЦ-5 в Харьковской области, значительно повреждены Бурштынская и Ладыжинская ТЭС, а а из объектов гидрогенерации полностью разрушена в результате подрыва Каховская ГЭС, а Днепровская ГЭС прекратила работу из-за последствий ракетных ударов.

Вместе с тем Украина имеет возможность импортировать до 1,7 ГВт из-за рубежа, что позволяет несколько стабилизировать ситуацию в энергосистеме и смягчить ситуацию с отключениями электричества. Импорт происходит из всех четырех стран Евросоюза, с которыми Украина граничит (Словакия, Румыния, Венгрия и Польша). Кроме того, частично электроэнергия транспортируется в Украину из Румынии по сетям Молдовы.

Ситуация с обеспечением электроэнергией пока не отличается принципиально для разных областей, поскольку магистральная сеть способна доставить ее в любой регион. Впрочем, как отмечает Кудрицкий, объем дефицита электроэнергии в энергосистеме может варьироваться: ночью он может быть меньше, а наибольшим является обычно вечером.

При этом он добавляет, что даже при условии 20% дефицита мощности, отключения затрагивают не такое же количество потребителей, а большее, поскольку часть электроэнергии всегда резервируется для покрытия потерь в сетях и обеспечения работы критической инфраструктуры. Поэтому в таком случае отключения могут затронуть и 35-40% потребителей.

Отметим также, что, по словам гендиректора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко, сложная ситуация с дефицитом электроэнергии будет сохраняться еще минимум 6-8 недель, поскольку, кроме проблем с генерацией, наблюдается и рост потребления из-за жары.

Источник фото: ua.depositphotos.com