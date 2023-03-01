В "Укрэнерго" назвали области, где сложная ситуация со светом

По состоянию на 1 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и не прогнозируется, однако сложная ситуация сложилась в прифронтовых районах.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии", - говорится. в сообщении.

Лимиты потребления до областей не доводили. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

"Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляется в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что без новых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут использоваться только для ремонта.