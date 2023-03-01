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Энергетика
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В "Укрэнерго" назвали области, где сложная ситуация со светом

В "Укрэнерго" назвали области, где сложная ситуация со светом

По состоянию на 1 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и не прогнозируется, однако сложная ситуация сложилась в прифронтовых районах.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии", - говорится. в сообщении.

Лимиты потребления до областей не доводили. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

"Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляется в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад", - добавили в "Укрэнерго".

Фото 2 — В "Укрэнерго" назвали области, где сложная ситуация со светом

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что без новых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут использоваться только для ремонта.

Автор:
Нина Комащенко