В "Укрэнерго" обнародовали графики отключений света на 8 июня

В субботу, 8 июня, облэнерго во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света с 00:00 до 05:00 утра, а также с 16:00 до 24:00.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

При этом, как отметили в компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в Украине заработает еще один блок на одной из АЭС, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Графики отключений

Напомним, 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

При этом в Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.

В то же время энергетики предупреждают, что, начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной по сравнению с последними днями мая.

Добавим, чтобы обеспечить максимально бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период 2024/2025, НАЭК "Энергоатом" продолжает плановые ремонты энергоблоков на АЭС. В "Энергоатоме" напоминают, что ремонтная кампания проходит ежегодно в соответствии с графиками, которые составляются "Укрэнерго" и утверждаются Министерством энергетики Украины.

Фото: ua.depositphotos.com