В "Укрэнерго" рассказали, где в Украине будут сегодня выключать свет

24 октября НЭК "Укрэнерго" снова вводит ограничение потребления электроэнергии во многих регионах страны. Наибольший объем веерных отключений света будет в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Также будет ограничено потребление электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях", – говорится в сообщении.

Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что такие меры помогут снизить нагрузку на электросети и дадут энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

"Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отметим, на сайте ДТЭК Киевской электросети есть упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

"Мы разделили всех потребителей электроэнергии Киева на 3 группы и сделали график, что поможет проще находить свой адрес с помощью удобного поиска. Каждая группа будет отключаться в установленный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго" на проведение стабилизационных отключений. Чтобы понять, в какое время в течение суток у вас возможно отключение электроэнергии – укажите свой адрес и получите график возможных отключений в течение дня и недели", - отметили в ДТЭК Киевской электросети .

Пошаговая видеоинструкция здесь.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.