В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 11 июня

Во вторник, 11 июня, во всех областях Украины с 14.00 до 19.00 будут применены графики почасовых отключений.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Также в компании рассказали, что в Харькове отменены аварийные отключения и напомнили, что сегодня, 10 июня, во всех областях с 16:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений.

В ночь с 7 на 8 июня в Украине заработал еще один блок на одной из АЭС, который позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

Добавим, 8 июня в тестовом режиме был введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Графики отключений

Напомним, с 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

В то же время энергетики предупреждают, что, начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной по сравнению с последними днями мая.

Киев был без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.

Фото: ua.depositphotos.com