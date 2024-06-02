В "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света на 2 июня: когда будут выключать

В воскресенье, 2 июня, по всей Украине снова будут введены графики отключения света.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"2 июня с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В "Укрэнерго" призвали население бережливо потреблять электроэнергию, ведь это существенно снизит нагрузку на энергосистему и поможет минимизировать применение плановых отключений.

По обновленной информации от "Укрэнерго", сегодня, 2 июня, с 09:00 и на протяжении всех суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины, действуют аварийные отключения.

Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии. Последствия устраняются.

В свою очередь, в ДТЭК сообщили, что применены экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Почему графики отключений снова вернулись

Напомним, с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции, а в ночь на 1 июня произошла шестая атака на энергообъекты в нескольких областях Украины.

Кроме того, российские войска атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Поэтому было временно перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС .

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что враг обстрелял две ТЭС – серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", - говорится в сообщении компании.

Из-за значительных повреждений ТЭС и ГЭС не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию энергоблоков. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне.

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов", - говорится в сообщении компании.

Также в "Укрэнерго" называют вывод на плановое обслуживание атомных блоков необходимой мерой, которую невозможно отменить или отсрочить.

"Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность", - отмечают в компании.

Напомним, 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Фото: ua.depositphotos.com