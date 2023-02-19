В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы: где могут быть отключения света

Потребление электроэнергии 19 февраля самое низкое за всю неделю, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Рост потребления прогнозируется вечером и завтра на утро. Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - говорится в сообщении.

Все электростанции работают.

Лимиты потребления в области не доводили из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.

Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и в других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".